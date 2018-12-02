المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة بنيران الجيش

تكبد الغزاة والمرتزقة عشرات القتلى والجرحى ودمرت آلياتهم في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير شن هجوماً جوياً بطائرة قاصف1 على تجمعات للغزاة والمرتزقة في معسكر مايسمى اللواء الثالث مشاة جبلي في محافظة مأرب .



وفي الساحل الغربي أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة غرب التحيتا أسفرت عن خسائر في عديدهم وعتادهم ، كما تم تدمير آلية عسكرية لهم ومصرع من على متنها بالمنطقة نفسها.



وأشار المصدر إلى كسر زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في قانية بمحافظة البيضاء وتنفيذ كمين محكم ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة ، كما تم كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة ناطع مسنود بغطاء جوي مكثف وأسفر عن مصرع 13 مرتزقاً وإصابة 18 آخرين منهم.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال محاولة تسللهم على أحد المواقع في جبهة حام بمحافظة الجوف، وتم تدمير آليتين عسكريتين ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما في المهاشمة و صبرين بمديرية خب الشعف .



وفي نجران كسر الجيش واللجان زحفين واسعين للجيش السعودي والمرتزقة على موقع الشبكة بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي أسفرا عن مقتل وجرح العديد منهم.



وأفاد المصدر أن عملية إغارة على مواقع للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء في نجران أدت إلى مصرع وجرح عدد منهم وسبقها استهداف صاروخي ومدفعي .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب في عسير بعدد من قذائف المدفعية وإصابات مباشرة.

