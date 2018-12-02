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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب بمناسبة العيد الوطني ال51 للاستقلال في ال30 من نوفمبر جاء فيها

مؤتمر إب يهنئ ابو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
الأحد, 02-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
مؤتمر إب يهنئ ابو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب بمناسبة العيد الوطني ال51 للاستقلال في ال30 من نوفمبر جاء فيها :

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئـيس المؤتمر الشعبي العام الأكـــرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيـــة الثورة والجمهورية والوحــــدة والحــــريـة والديمقـراطيــــــــة،،

يســرنـي بأسمي شخصياً ونيابةً عن أخواني أعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وكافة قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر بالمحافظــــة أن نـرفــع إلـيـكم أسـمـىٰ آيات التهانـي وأصدق الـتبـريكـات ، بـمـنـاســبـــــة الـعـيــــــد الوطنــــــي الـ( 51 ) للاستقلال فـي الـ( 30 ) مـن نـوفمبـر 1967 م، سـائـلاً من المولى العلي القدير: أن يعيـد هذه المناسبة الوطنية العظيمة عليكم وعلينا بالخير والبركات والصحة والعافية والأمن والأمان، وعلى وطننا الحبيب وشعبنا اليمني العظيم وتنظيمنا الرائـد بالخير واليُمّن والبركات ، وقـد تحقق كل ما نصبـوا اليه من حرية وعزة وحياة كريمة وسلام وأمن وإستقرار وتقدم وتطور ونماء وازدهار..

عاشت اليمـن حـرة أبيـة ،، الرحمة والمغفرة والمجد والخلود لشهداء وثوار ومناضلي الثورة اليمنية الـ(٢٦) من سبتمبر الخالدة والـ(١٤) من أكتوبر المجيدة والـ(٣٠) من نوفمبر المجيد ، ولكل شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الجمهورية والوحدة والحرية والكرامة والديمقراطيــة.

وكــل عـــام وأنتـــم والـيمـــن بـألــف خيـــر وعافيـة

اخـوانـكم/
قيـادة فـرع المؤتمـر الشعبي العام بمحافظــة إب
عنهم المهنـدس/
عـقـيل حـزام فـاضـل
رئـيس فرع المؤتمر بمحافظة إب








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