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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عبده ربه احمد جرادة ، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وخدمة المجتمع

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة عبدربه جرادة
الأحد, 02-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة عبدربه جرادة
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عبد ربه احمد جرادة ، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وخدمة المجتمع.

واشار ابو راس إلى اسهامات الفقيد في مجالات التربية والتعليم والاحصاء ومكافحة الفساد من خلال الاعمال الحكومية التي تقلدها طوال مسيرته العملية الحكومية والتنظيمية ومن خلال عضويته في المجالس المحلية،

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد خالد عبدربه جرادة وإخوانه وكافة آل جرادة بمحافظة مأرب ، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون".








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