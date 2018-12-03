المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف المجمع الحكومي بالجوف

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم بغارتين مجمع المنصاف الحكومي بمديرية المطمة في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني أن الغارات ألحقت أضراراً كبيرة في مبنى المجمع الحكومي

(سبأ)

