المؤتمرنت -

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية حيث شن 38 غارة وقصف بأكثر من 181 قذيفة مدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد ثلاثة مواطنين في منطقة قماعل بمديرية باقم محافظة صعدة جراء قصف بطائرة الأباتشي، وأطلق العدو السعودي أكثر من 150 قذيفة على منازل ومزارع المواطنين في المديرية نفسها.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان عشر غارات على مدينة الدريهمي خلفت أضراراً كبيرة في منازل و مزارع وممتلكات المواطنين ومقر فرع المؤتمر الشعبي العام، كما شن غارة على مبنى المعهد المهني بالقرار بمديرية باجل مخلفا أضرار مادية.



واستهدف الطيران عدداً من منازل المواطنين شمال مديرية السخنة بغارتين ، و شن ثلاث غارات على مدينة الشباب بشارع الـ90 في مدينة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بـ 31 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات المواطنين جنوب وغرب مديرية التحيتا.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية ناطع في محافظة البيضاء، و14 غارة على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وذكر المصدر أن أضراراً جسيمة لحقت بمجمع المنصاف الحكومي في مديرية المطمة بمحافظة الجوف جراء استهدافه بغارتين ، كما شن الطيران غارتين على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف.

