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المؤتمر نت - قُتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

قتلى وجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة
الإثنين, 03-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة
قُتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي ،ومصرع وجرح عدد من المرتزقة وإحراق 3 آليات لهم بعملية نوعية نفذها اللواء العاشر بالكيلو 16.

واستهدفت عملية إغارة تجمعات الغزاة والمرتزقة أثناء إعدادهم لزحف تجاه شارع الخمسين وأسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم وإحراق آليتين ،كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال كسر زحف لهم في الجاح الأعلى استمر عدة ساعات دون تحقيق أي تقدم .

وقتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الجبلية و المتينة ،وتم قصف مواقعهم جنوب التحيتا بعدد من القذائف ،وتم تدميرآليتين للغزاة و المرتزقة بتفجير غرب التحيتا .

وأشار المصدر إلى أن عملية إغارة استهدفت مواقع المرتزقة في المهاشمة بمحافظة الجوف وأسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم ،لافتاً الى أن العملية سبقها قصف مدفعي أدى الى ارباك العدو وانهيار معنوياته.

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرون بعملية إغارة نفذها الجيش و اللجان على مواقعهم بالقرب من مجمع المتون.

وفي محافظة تعز استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في جبهة حيفان محققة إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة على شجع بنجران أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم ،منوهاً إلى أن الزحف أستمر لساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي دون تقدم.

وأفشل الجيش و اللجان محاولة تسلل للمرتزقة على مربع الحماد وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بتفجير في صحراء الأجاشر ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

وفي نجران أيضاً تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة واستهداف تجمعات لهم بقصف مدفعي قبالة السديس.

وأكد المصدر مصرع وإصابة جنود سعوديين وإعطاب جرافة عسكرية إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان تجمعات لأفرادهم وآلياتهم في قرية الحثيرة بجيزان ،وتم إحراق آلية عسكرية لجيش العدو غرب جبل النار.

واستهدفت عملية هجومية مواقع يتمركز فيها المرتزقة قبالة جبل قيس تم خلالها التنكيل بهم والسيطرة على المواقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،و قصف مدفعي استهدف مواقع المرتزقة شرق جبل النار وقبالة جيزان محققاً إصابات مباشرة.

وحسب المصدر أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم،كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير قبالة المنفذ، وتم قصف تجمعات للمرتزقة بقصف مدفعي بالمنطقة نفسها.









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