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ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري صالح المنجشي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صالح المنجشي، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد حميد صالح المنجشي، وإخوانه، وكافة آل المنجشي، بمديرية الرجم محافظة المحويت، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

