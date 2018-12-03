المؤتمرنت -

مجلس النواب يستأنف جلساته السبت القادم

أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، بدء عقد جلسات المجلس للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر صباح يوم السبت القادم الموافق 8 ديسمبر 2018م.



كما أقرت الهيئة جدول أعمال المجلس لهذه الفترة، وحثت هيئة الرئاسة اللجان التي لديها مواضيع قيد الدراسة والنقاش سرعة إنجاز الأعمال التي لديها وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.



كما ناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، ومنها استعراض الوضع القائم.



وأشادت الهيئة بالنجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ومعهم جماهير الشعب.



وفي ذات الوقت شددت هيئة رئاسة مجلس النواب على أهمية ثبات وتماسك الجبهة الداخلية في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات على درب تحقيق الانتصار الكامل والمؤزر.



وأهابت هيئة رئاسة مجلس النواب بوفد بلادنا المفاوض ببذل أقصى الجهود الوطنية لنجاح أعمال المشاورات المزمع انعقادها في مملكة السويد خلال الشهر الحالي، مؤكدة دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا الرامية لتحقيق السلام الدائم والمشرف.



كما أهابت الهيئة بوفد بلادنا الوطني بأداء دوره المعتاد في تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعكس تطلعات جماهير شعبنا اليمني.



هذا وقد استعرضت هيئة رئاسة المجلس محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.