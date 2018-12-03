المؤتمرنت -

البرد يؤخر اليوم المدرسي نصف ساعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأخير طابور الصباح بمدارس المحافظات المتأثرة من امتداد الكتلة الهوائية الباردة نصف ساعة بحيث يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً ابتداء من السبت المقبل.



وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح صحفي أن هذا القرار يأتي في ظل حرص قيادة الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب وتجنيبهم لفحات البرد خاصة طلاب الصفوف الأولى كونهم الأكثر عرضة للتأثر بموجة البرد.



وأشار إلى أن الوزارة ستصدر تعميما بذلك لمكاتبها في المحافظات الواقعة تحت تأثير موجة البرد، ومنها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، عمران وغيرها من المحافظات والمناطق التي سيشملها التعميم، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على السير في المنهج الدراسي.