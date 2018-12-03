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شهداء وجرحى بقصف العدوان ميناء الحديدة
الإثنين, 03-ديسمبر-2018
المؤتمرنت
-
شهداء وجرحى بقصف العدوان ميناء الحديدة
استشهد وأصيب 7 مواطنين اليوم إثر استهداف طيران العدوان السعودي ميناء الحديدة.
وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان استهدف ميناء الحديدة ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 3 من الحراسة المدنية للميناء.
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