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شهداء وجرحى بقصف العدوان ميناء الحديدة المؤتمرنت -

شهداء وجرحى بقصف العدوان ميناء الحديدة

استشهد وأصيب 7 مواطنين اليوم إثر استهداف طيران العدوان السعودي ميناء الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان استهدف ميناء الحديدة ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 3 من الحراسة المدنية للميناء.















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