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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبوراس، برقية تهنئة من وزير الدولة عبدالعزيز أحمد محمد البكير، الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي، بمناسبة العيد الوطني الـ51 للاستقلال في الـ30 من نوفمبر.. جاء فيها

ابوراس يتلقى برقية تهنئة من عبدالعزيز البكير بعيد الاستقلال
الإثنين, 03-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
ابوراس يتلقى برقية تهنئة من عبدالعزيز البكير بعيد الاستقلال
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبوراس، برقية تهنئة من وزير الدولة عبدالعزيز أحمد محمد البكير، الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي، بمناسبة العيد الوطني الـ51 للاستقلال في الـ30 من نوفمبر.. جاء فيها:

الأستاذ الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظه الله

تهديكم الأمانة العامة للحزب القومي الاجتماعي أطيب تحياتها العطرة وتتمنى لقيادتكم المؤتمرية الرائدة التوفيق والنجاح ولشخصكم الكريم الصحة والعافية، ويسعدها بمناسبة إطلالة فجر يوم الـ30 من نوفمبر المجيد العيد الـ51 لرحيل أخر جندي بريطاني محتل من مدينة عدن الباسلة أن نتقدم إلى شخصكم الكريم وإلى قيادة وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأبناء شعبنا اليمني الكريم وأبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية بأحر وأعظم التهاني القلبية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي يحتفي أبناء شعبنا بذكراها الخالد في ظل المستعمر الأمريكي الجديد بأهداف وأطماع المستمر البريطاني القديم الذي يحتل أجزاء من المحافظات الجنوبية من بلادنا العزيزة، ضمن المخطط العدواني والحصار الأمريكي الظالم في عامة الرابع الذي تقوده النظام السعودي والإماراتي على بلادنا وشعبنا اليمني الذي عانى ويعاني من أثار ذلك العدوان والحرب والحصار كثيراً لكن تلك الآثار والمعاناة الشديدة لم تؤثر على إيمان شعبنا وعزيمته أو تمنعه من الاحتفاء بعيد الاستقلال الذي يعتبر الاحتفاء والاحتفال به عهد لمناضلي الثورة والحرية والتحرر لمواصلة النضال والصمود والانتصار لإرادة شعبنا اليمني ووحدته وسيادته واستقلاله وفاءً بالوعد والعهد لمبادئ وأهداف شعبنا اليمني ومناضلية وشهدائه الأحرار الذين صنعوا فجر يوم الـ30 من نوفمبر المجيد بدمائهم الزكية وطردوا ببسالتهم ونزالهم وشجاعتهم أعتى مستعمر ليجدد لهم شعبنا باحتفاله اليوم العهد بمواصلة السير على تلك الخطى النضالية اليمنية العربية الحرة الأصيلة حتى يتحقق النصر لطرد المستعمر الأمريكي وأدواته الخيانية وتحرير كل شبر من بلادنا من دنس ذلك الاحتلال والانتصار للأرض والعرض والكرامة اليمنية بطرد المستعمرين الجدد كما طرد أقرانهم الغزاة والطامعين من قبل كالأحباش والرومان والعثمانيين والبريطانيين، فهذا عهد شعبنا أبناء أحفاد الأنصار الفاتحين إما أن يعيشوا أحراراً كرماء أو يقضوا شهداء شرفاء لا يقبلون حياة الذل والانحناء والاحتقار..

حفظ الله اليمن أرضاً وإنساناً ووحد صفوفهم ورزقهم الثبات والنصر إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كل عام وأنت وشعبنا اليمني بخير إن شاء الله،،


مقدم التهنئة/ عبدالعزيز أحمد محمد البكير
وزير الدولة - الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي








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