المؤتمرنت -

إغلاق ٢٣٩ محلاً تجارياً مخالفاً في 6 محافظات

كشف تقرير عمليات وزارة الصناعة والتجارة، عن اغلاق ٢٣٩ منشاة تجارية مخالفة لقائمة الاسعار المخفضة والمعتمدة من الوزارة وفقا للأسعار الصرف، خلال الفترة ٢٦-٣١ نوفمبر المنصرم.



وحسب التقرير اشتملت تلك المنشات على المولات التجارية وتجار الجملة وتجار التجزئة والمخابز والافران في امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وحجة والمحويت واب وريمة.



وأشارت وزارة الصناعة إلى ان عمليات الاغلاق جاءت في اطار فعاليات النزول الميداني للجان الرقابة على الاسواق التي تنفذها الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق قائمة الاسعار المخفضة المعتمدة من الوزارة وقدمها كبار التجار والمستوردين وفقا لأسعار الصرف السائدة في السوق المحلية.



وبين التقرير ان اللجان اغلقت في امانة العاصمة ١١ مول تجاري و١٥ محل تجارة جملة و٥٠ محل تجارة تجزئة و ٣٥ فرن ومخبز فيما اغلقت اللجان في محافظة صنعاء اربعة مولات تجارية و١٢ محل جملة وتسع محل تجزئة و١٠ افران ومخبز وتم في محافظة عمران اغلاق ثمان محال تجارة جملة وست محال تجارة تجزئة.



وأوضح التقرير ان اللجان الميدانية اغلقت في محافظة اب اربعة مولات تجارية و١٠ محال تجارة جملة و١٣ محل تجارة تجزئة وفي محافظة حجة تم اغلاق ١٠ محال تجارة جملة و ١٥ محل تجارة تجزئة فيما تم اغلاق ١٠ محال تجارة جملة وتسع محال تجزئة في محافظة المحويت اضافة الى اغلاق ست محلات تجارة جملة و١٢ محل تجارة تجزئة في محافظة ريمة.



ولفت التقرير إلى ان قرار اللجان باغلاق تلك المنشآت جاء نتيجة عدم التزام اصحابها بتطبيق قائمة الاسعار المعتمدة من الوزارة والتي تم تعميمها من قبل مكاتب الوزارة في عموم المحافظات على مختلف المحال والمولات التجارية والافران والمخابز.



وأكدت وزارة الصناعة ان فعاليات النزول ستستمر في مختلف مديرات امانة العاصمة والمحافظات حتى يتم التأكد من التزام التجار بتطبيق القائمة واشهار اسعار السلع الاساسية الغذائية والالتزام بالبيع والتعامل بالفواتير خلال المعاملات التجارية.



وأهابت عمليات الوزارة بجميع المواطنين إلى التعامل بايجابية مع فعاليات النزول للرقابة على الاسعار من خلال الابلاغ عن كل المخالفين على الرقم المجاني للوزارة ١٧٤ .

