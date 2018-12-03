أخبار قصف تجمعات للمرتزقة في مأرب المؤتمرنت -

قصف تجمعات للمرتزقة في مأرب

أطلقت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صليه من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدو في معسكر ماس بالجدعان بمأرب.



وأكد مصدر عسكري ان القصف الصاروخي حقق هدفه وأوقع قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدو.















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