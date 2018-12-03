المؤتمرنت -

مقتل جنود سعوديين ومرتزقة في عسير

لقي العشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم اليوم وجرح آخرين في صد زحف واسع لهم على منفذ علب بقطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف مكثف وواسع للجيش السعودي ومرتزقته على منفذ علب من عدة اتجاهات.



وأشار المصدر إلى مقتل وجرح عشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الزحف الذي استمر من الصباح حتى المغرب بإسناد جوي مكثف للطيران الحربي والأباتشي والإستطلاع، وكذلك التمشيط بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون تحقيق أي تقدم يذكر.