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المؤتمر نت - استشهد سبعة مواطنون وجرح 13 آخرون بغارات طيران العدوان على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان.

استشهاد وجرح 20 بغارات لطيران العدوان
الثلاثاء, 04-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
استشهاد وجرح 20 بغارات لطيران العدوان
استشهد سبعة مواطنون وجرح 13 آخرون بغارات طيران العدوان على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان.

وأكد مصدر أمني استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بغارة لطيران العدوان على ميناء الحديدة ، وشن الطيران غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا مدينة الدريهمي بأكثر من 100 قذيفة مدفعية تسببت في دمار للمنازل وأضرار كبيرة في جامع التيسير والجامع الكبير في المدينة ، كما استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا قرية الزعفران في كيلو16 بالدريهمي.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على سيارة مواطن تقل مواطنين في مديرية كتاف ما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وتسعة جرحى، كما استشهد مواطن وجرح آخر بغارة على مديرية باقم.

وأشار المصدر إلى أن مديرية باقم تعرضت لعشرات الغارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وأضرار واسعة في الممتلكات.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.








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