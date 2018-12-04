المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد الملازم منصور الحاشي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة باستشهاد الملازم منصور احمد حسين الحاشي جبهة ميدي وهو يدافع عن الوطن وسيادته وإستقراره



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الشهيد الشيخ زيد احمد حسين الحاشي رئيس فرع المؤتمر بمديرية المفتاح محافظة حجة ، وإخوانه وكافة آل الحاشي، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

