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المؤتمر نت - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزم بلادها على اتخاذ مواقف صارمة ضد النظام السعودي بما يخص عدوانه على اليمن ومسؤوليته المباشرة عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

بريطانيا تعتزم إتخاذ مواقف صارمه ضد آل سعود بسبب العدوان على اليمن
الثلاثاء, 04-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
بريطانيا تعتزم إتخاذ مواقف صارمه ضد آل سعود بسبب العدوان على اليمن
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزم بلادها على اتخاذ مواقف صارمة ضد النظام السعودي بما يخص عدوانه على اليمن ومسؤوليته المباشرة عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت ماي في كلمة أمام البرلمان البريطاني حول نتائج مشاركتها في أعمال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس إن “هذه القمة منحتني فرصة لبحث قضايا مهمة مباشرة مع الزعماء الآخرين للإعراب عن مباعث قلقنا بشكل سافر ونزيه” لافتة إلى أنها شددت خلال لقائها ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف وموثوق به في القتل المرعب لخاشقجي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ولفتت ماي إلى أنها أكدت كذلك خلال اللقاء أهمية إنهاء العدوان على اليمن وتخفيف الأعباء عن كثير من اليمنيين الذين يعانون من المجاعة وتحقيق التقدم في المفاوضات المقبلة في ستوكهولم.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد تابعت رئيسة الوزراء البريطانية: إن علاقاتنا مع السعودية مهمة لبلادنا لكن ذلك لن يمنعنا من طرح آراء صارمة في هذه القضايا التي تثير قلقنا العميق.

وكان نظام آل سعود قدم منذ مقتل خاشقجى داخل قنصيلة بلاده في اسطنبول روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن يقر بأنه قتل وتم تقطيع جثته ما أثار موجة غضب عالمية ضد هذا النظام ولا سيما ضد ابن سلمان الذى أظهرت الكثير من الدلائل مسؤوليته المباشرة عن الجريمة ومن بينها تقييم قدمته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي اي ايه” أكد توجيه ابن سلمان أوامر مباشرة بقتل خاشقجي.

يذكر أن الانقسامات التى شهدتها قمة مجموعة العشرين التي حاول بيانها الختامي الالتفاف عليها بعد مفاوضات شاقة حوله بين الدول كانت بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة والتغير المناخي ودعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الرغم من تورطه في العدوان على الشعب اليمني منذ ما يقارب الـ 4 سنوات بالإضافة للتورط بقتل الصحفي جمال خاشقجي.








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