المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 12 غارة على نهم

شن طيران العدوان السعودي اليوم 12 غارة على مناطق متفرقة بمديرية نهم.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف مناطق الحول والقتب ويام بنهم ب12 غارة من بعد منتصف الليل وسط تحليق مستمر.

(سبأ)

