المؤتمرنت -

مقتل وجرح 70 جندياً سعودياً بنيران الجيش اليمني

قُتل وأصيب أكثر من 70 جندياً سعودياً بعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات ما وراء الحدود.



واعترفت وسائل إعلام العدو بمصرع وإصابة 77 جندياً سعودياً خلال نوفمبر المنصرم في جبهات ما وراء الحدود.



وفيما يلي قائمة بأسماء قتلى وجرحى جيش النظام السعودي الذين تم الإعلان عنهم.



أولاً - أسماء القتلى:



1- عبدالله علي يحيى آل حديلة الشهري - جندي أول



2- نادر ضبيان الفايدي الجهني



3- محمد ترابي محمد مزيد حمدي - رقيب



4- محمد شباب الميموني المطيري - ملازم



5- منصور محمد طاحوس الهماسي الحارثي - رقيب أول



6- محمد أحمد يحيى آل بن سلة دلاك - عريف



7- أحمد بن علي ضيف الله الغامدي



8- حمزة حسن دباش الكيادي



9- عايد عياد عايد شقاما المظيبري - جندي أول



10- عيضة بن علي الخرش الخزمري الزهراني - رقيب



11- مرزوق بن عواض بن شبيب المرزوقي



12- عبدالعزيز بن صالح عجيان العطوي الجهني - جندي أول



13- يحيى بن عقيل زيد



14- نواف سعد عمران آل سعد



15- عادل محمد عمر خوري



16- بدر جمعان مستور اللهيبي العوفي



17- حمزة العسيري



18- أحمد بن عبدالله محمد عسيري- رقيب



19- متعب بن علي عسيري - جندي أول



20- عبدالعزيز بن عثمان مكحل - عريف



21- مريع بن يحيى شيبان كعبي - جندي أول



22- علي محمد الزبيدي



23- يحيى بن عقيل يحي غابي زيدي - جندي أول



24- سعد خضير المطيري



25- نايف ناصر بن سافر الخايني المطيري - وكيل رقيب



26- يحيى بن محمد بن يحيى



27- أحمد بن علي محمد خبراني - وكيل رقيب



28- مسعود بن علي بن هادي دغريري - القوات البرية - رقيب



29- ماجد عبدالله علي الغامدي



30- محمد علي محمد عسيري - جندي أول



31- محمد بن أحمد علي الراجحي - القوات المسلحة - وكيل رقيب



32- حسن عبدالرحيم محمد الشنجاري الثوعي - القوات المسلحة



33- علي هادي محمد آل قريع - عريف



34- عبدالله علي بشير معافا - عريف



35- سعد بن ناصر سعد آل عبدالله الغامدي



36- حباب مرزوق المرزوقي البقمي



37- أحمد يوسف حسن الحادثي المقعدي - رقيب



38- خالد أحمد محمد الطاير عسيري - القوات المسلحة



39- خالد بن أحمد محمد المنيخري - القوات المسلحة - عريف



40- عبدالله حسين بحيص طوهري - جندي أول



41- خالد بن ضيف الله محمد السهلي



42- موسى شار عزيز سلامي - عريف



43- محمد علي يحيى محنشي - عريف



44- صالح محمد حجر السرحاني البلوي



45- عبدالرحمن عماش أبو شامة البلوي



46- سعد خضر بن دهيسان الميموني



47- حسن عبدالرحيم عسيري - جندي أول



48- عواد عوده الخوين البلوي



49- محمد علي زرعي - جندي أول



50- إبراهيم بن سعيد شيبان الجحلي



51- متعب علي حسن الجرباني الختارشي



52- راكان حليس بدر السبيعي العنزي - وكيل رقيب



53- عمار بن جبهان بن تركي آل عاطف







ثانياً أسماء الجرحى :



1- إبراهيم بادي الزهراني



2- حسين عمر الحسني



3- ناصر بن مغرم عسيري - رقيب



4- عبدالكريم النسي الهلالي



5- محمد بن قطنان المسيلي الحارثي



6- سعيد بن عمران المسيلي الحارثي



7- عايض علي المازني



8- أحمد صالح المعمري - عريف



9- محمد عوض حمدان اليزيدي



10- مقبل بن غازي القبعي الحربي



11- ‏ربيع فلاح ختيم العضياني العتيبي



12-‏ مسلم بن ملهى المضحي العوفي



13- ‏نايف بن عويض العضياني الحارثي



14- ‏ناصر بن سعد بن ثنيان الدميني البقمي - ملازم أول



15- سعد ناصر البدري البقمي - رقيب



16- بلغيث عواض محمد البارقي



17- ياسر محمد السالم الزهراني



18- مروان عويض علي الوابصي البلوي



19- محمد خلف النماصي الشمري



20- عوضة سالم عوضة الغامدي



21- محمود سليم الموسي



22- محمد مفرج المالكي



23- جابر سالم ناجع آل عوض



24- خالد عبيد بن مقنزع العصيمي



يذكر أن هذه الإحصائية هي المعلن عنها رسمياً فقط، حيث يعمد النظام السعودي إلى التكتم على خسائره في جبهات ما وراء الحدود، في محاولة لتغطية الفشل الذريع الذي أجبره على الاستعانة بمرتزقته ونشرهم على الحدود لتخفيف خسائره البشرية.



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أكد تصاعد خسائر العدو البشرية بمصرع وإصابة العشرات من جنود النظام السعودي ومرتزقته وتدمير وإحراق عشرات الآليات والمدرعات في جبهات ما وراء الحدود.. لافتا إلى تصدي وحدات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل لـ 50 عملية وزحف، وتنفيذ 20 عملية هجومية.

