المؤتمرنت -

إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم صالح والأمين الزوكا في البيضاء ومأرب

برعاية الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ياسر العواضي نظمت قيادات وقواعد فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي البيضاء ومأرب بمديرية ردمان ال عواض محافظة البيضاء اليوم احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية الأسبق والشهيد عارف الزوكا الامين العام للمؤتمر الشعبي العام تكريما لمواقفهم التاريخية والوطنية الرائدة.



وفي الفعالية الجماهيرية التي حضرها عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى و قيادات فروع المؤتمر واعضاء اللجنة الدائمة والقيادات الوسطية والمشائخ والاعيان من البيضاء ومأرب بدأت الفعالية بالنشيد الوطني كما وقف المشاركون دقيقة حداد على روحي الشهيدين الزعيم الرئيس علي عبدالله صالح والامين العام عارف الزوكا رحمة الله تغشاهما.



وخلال الفعالية حيا الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ياسر العواضي الحضور في الفعالية من قيادات المؤتمر والمشائخ والاعيان والشباب وممثلات القطاع النسوي في محافظتي البيضاء ومأرب وقال العواضي ارحب بكم في هذه الفعالية التي تصادف يوما اسودا من العام الماضي الذي استشهد فيه بطلين من ابطال الجمهورية اليمنية الشهيد الزعيم البطل علي عبدالله صالح والامين الامين الشهيد عارف الزوكا.



كما اود انقل لكم تحايا القيادة الموحدة للمؤتمر الشعبي العام الممثلة في الشيخ صادق امين ابوراس والامناء المساعدون الشيخ سلطان البركاني والشيخ يحيى الراعي والدكتور ابوبكر القربي والاستاذة فائقة السيد وكافة اعضاء اللجنة العامة في الداخل والخارج ونؤكد لكم بان المؤتمر الشعبي العام سيظل كما خطط له الزعيم البطل وسيبقى متماسكا والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات وسيظل المؤتمر موحدا في الداخل والخارج حتى ولو ارغمت الظروف بعض القيادات السفر الى خارج الوطن.



واشار العواضي انه عندما نذكر ماحدث في مثل هذا اليوم فهي ضربة موجعة ولولا ان المؤتمر متماسك فابعد هذا البركان الذي حدث لتفكفك وانتهى لكن المؤتمر سيظل شامخا باعضاءه في ربوع الوطن وسنواصل السير على نهجه ما حيينا ولن تهزنا العواصف والمدعومين والمدفوعين والمخابرات الاجنبية التي تستهدف كيان المؤتمر وتحاول النيل من وحدته.



واضاف الامين العام المساعد ياسر العواضي نحن نطمئنكم ان هناك تواصل بين مختلف القيادات في الداخل والخارج للحفاظ على حزبنا الرائد ولن نتخلى عن مبادئنا في ظل وضع في البلاد تتواجد فيه مليشيات من كل جانب كون المؤتمر صمام امان يكاد يكون وحيدا.



ودعا العواضي كافة القوى السياسية الشريفة للبحث عن حلول لقضية اليمن وبناء الدولة.



مشيرا ان مهمتنا المطلقة في الوقت الراهن الحفاظ على حزب المؤتمر الشعبي العام بعد ان قدمت قوافل من الشهداء في ثورة ال 26 من سبتمبر الف وتسعمائة واثنين وستين ولن نترك ثوابت الجمهورية اليمنية ما حيينا وسيظل المؤتمر وفيا للزعيم وللامين وملتزما بالميثاق الوطني تلك الوثيقة التي صاغها اليمنيون في حقبة تاريخية بالغة الخطورة استطاع الوطن من خلاله ان يحفظ امنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.



وقد رفع الامين العام المساعد الاستاذ ياسرالعواضي باسم قيادات المؤتمر في محافظتي البيضاء ومأرب التحايا للسفير احمد علي عبدالله صالح وطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات الظالمة برفع العقوبات عن السفير احمد علي عبدالله صالح.



كما القيت في الفعالية عدد من الكلمات عن فروع المؤتمر بمأرب كلمة قدمها رئيس فرع المؤتمر بمديرية ماهلية محافظة مأرب عبدالله حسين الاحمدي عضو اللجنة الدائمة وكلمة رئيس فرع المؤتمر بمديرية ردمان ال عواض قدمها الاستاذ علي عبدالله حفيظ عضو اللجنة الدائمة وكلمة القطاع النسوي قدمتها هدى المظفري عضوة اللجنة الدائمة وكلمة المشائخ والاعيان قدمها محمد عوض دنبع عضو اللجنة الدائمة اشادت في مجملها بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الزعيم والامين الزوكا والحقبة التي حكم فيها حزب المؤتمر الشعبي العام وكيف عاشت البلاد في امن واستقرار وبناء ودعت الكلمات الى العودة الى عملية السلم ومعاقبة المتسببين في دمار البلد.



كما قدمت قصائد شعرية للشاعر صالح بلال العواضي والشاعر علي مزاحم نالتا استحسان الحاضرين .