المؤتمرنت -

دراسة أممية: اليمنيون يعانون وضعاً غذائياً "كارثي"

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن دراسة مسحية بشأن الأمن الغذائي في اليمن ستصدر يوم الخميس ستظهر زيادة في معدل الجوع الشديد لكن الوضع قد لا تنطبق عليه المعايير لإعلان مجاعة.



وأضاف أن الدراسة التي أجراها خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر تشرين الأول وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء، ربما تظهر أن بعض اليمنيين يعانون من وضع غذائي ”كارثي“ لكن هذا قد لا يعني بالضرورة المجاعة.



وقال بيزلي للصحفيين ”نعرف أن الأرقام ستظهر زيادة حادة في معدلات الجوع. لكن سنرى إن كان ذلك يعني مجاعة. لكنهم يعتقدون أنها ربما لا تنم عن مجاعة“.