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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

طيران العدوان يشن 34 غارة على 4 محافظات
الأربعاء, 05-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 34 غارة على 4 محافظات
واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان قصفوا منازل المواطنين في مدينة الدريهمي بالحديدة بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا ما أدى إلى استشهاد الطفلة شفيقة عجيلي وجرح أفراد أسرتها وعدد من المواطنين وتدمير منزلهم ووقوع أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات.

وقال المصدر إن الغزاة والمرتزقة استهدفوا قرية محل الشيخ في منطقة كيلو16 بصواريخ كاتيوشا ، كما قصفوا مزارع المواطنين في التحيتا بقذائف المدفعية.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منزل الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي في الشريط الساحلي بمديرية الميناء و غارة شمال مدينة الشعب بشارع الـ 90 كما شن غارتين على مزارع المواطنين في التحيتا وألقى ثلاث قنابل ضوئية غرب مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية ، وشن الطيران المعادي غارتين على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 25 غارة على مديرية نهم و غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، و غارة على معسكر الصيانة بالعاصمة .

وفي محافظة لحج استهدف مرتزقة العدوان منزل مواطن في قرية ثبرة بمنطقة الشريجة بالمدفعية ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.








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