المؤتمرنت -

كسر زحوفات للمرتزقة على الدريهمي بغطاء جوي مكثف

تصدى أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لعدة زحوفات للغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي بدعم الطيران الحربي والاستطلاعي وسقوط العشرات من القتلى والجرحى بصفوف المرتزقة.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا للزحوفات التي تزامنت مع قصف مدفعي للمرتزقة باتجاه منطقة الكوعي واشتباكات مع الجيش واللجان باتجاه هذه المنطقة.. مؤكدا مصرع وإصابة أكثر من 55 من المرتزقة بينهم سودانيين منذ الصباح حتى عصر اليوم.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان لم تحرز أي تقدم رغم القصف والتمشيط بمختلف الأسلحة ومحاولتها الالتفاف من جهة الشمال..



وأكد المصدر مصرع 20 مرتزقا وإصابة العشرات واغتنام أسلحة وذخائر وفرار من تبقى من المرتزقة من ساحة المعركة خلال التصدي لهم من الجهة الغربية للمدينة.