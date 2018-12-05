المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بهجوم على الغزاة والمرتزقة في التحيتا

قُتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة اليوم بهجوم نوعي للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في التحيتا بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة جنوب التحيتا، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم خلال العملية.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً أوقع قتلى وجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة غرب التحيتا.



وفي مأرب، أفاد المصدر بأن وحدة الهندسة نفذت كمينين لمرتزقة العدو في جبهة صرواح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

