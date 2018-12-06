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المؤتمر نت - استمر العدوان السعودي ومرتزقته شن الغارات والقصف المدفعي على منازل وممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

طيران العدوان يشن 11 غارة على 3 محافظات
الخميس, 06-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 11 غارة على 3 محافظات
استمر العدوان السعودي ومرتزقته شن الغارات والقصف المدفعي على منازل وممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد فتاة وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف مدفعية المرتزقة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة ، كما قصفوا بمختلف عيارات الرشاشات باتجاه قرية الشرف ومحل الشيخ.

وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بأكثر من 60 قذيفة مدفعية قرية الزعفران بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي.

وشن طيران العدوان غارتين على مزارع مواطنين شمال شرق قرية الخضارية بالحسينية في مديرية بيت الفقيه و ثلاث غارات خلف مستشفى الكويت وغارة بالقرب من فندق الاتحاد بمنطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن ثلاث غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف صاروخي و مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة.








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