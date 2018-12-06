المؤتمرنت -

مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش

لقي عشرات الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية وصد زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري أن أكثر من 55 مرتزقاً بينهم سودانيون قتلوا وأصيبوا خلال صد زحف لهم من عدة مسارات باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الدريهمي بجبهة الساحل الغربي.



وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في حيس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم ، و هاجم الجيش واللجان مواقع المرتزقة جنوب التحيتا ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وإعطاب آلية.



وفي الساحل الغربي أيضاً استهدفت وحدة ضد الدروع تجمعات وتحصينات الغزاة والمرتزقة في المتينة والجبلية في حين دكت المدفعية تجمع أفراد وآليات الغزاة والمرتزقة غرب التحيتا .



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كمين محكم استهدفهم في منطقة الفازة بمديرية التحيتا وتم تدمير آلية لهم في المنطقة ، كما تم إحراق آلية عسكرية ومصرع وجرح من عليها بقصف مدفعي غرب التحيتا .



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف المرتزقة من ثلاثة مسارات مسنود بالطيران مع قصف مدفعي وصاروخي في الفرضة بمديرية نهم وأدى إلى مصرع وإصابة أعداد منهم بينهم قائد كتيبة ومحاصرة من تبقى منهم .



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق المقدم خالد علي أحمد طالب القردعي وإصابة القياديين العقيد حمود اسكندر رئيس مايسمى عمليات اللواء الشدادي و النقيب محمد عباد الصالحي أركان حرب الكتيبة الثانية في مايسمى لواء الشدادي برصاص الجيش واللجان في نهم .



وفي محافظة البيضاء تم إفشال زحوفات للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة قانية و تكبيدهم قتلى بينهم قائد كتيبة، فيما قتل ثلاثة من المرتزقة وجرح آخرون في تفجير استهدفهم قرب شبكة يسبل بالجبهة نفسها .



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان صدوا زحوفات المرتزقة باتجاه دمت بمحافظة الضالع ما أدى إلى مصرع 12 مرتزقا وإصابة 20 آخرين، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتين منفصلتين لوحدة الهندسة في جبهة صرواح بمحافظة مأرب .



و قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما استهدفت تجمعات لهم غرب مثلث عاهم بمديرية حرض في محافظة حجة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء في نجران وقبالة منفذ علب في عسير محققاً إصابات مباشرة .



وفي جيزان دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في موقع وجبل مشعل وقبالة جبل قيس ، وتم قنص اثنين من المرتزقة في جبل قيس ، كما تم إفشال محاولة زحف للمرتزقة في جبهة الملاحيظ قبالة جيزان.

