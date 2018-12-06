المؤتمرنت -

توزيع 197 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة

وزعت الشركة اليمنية للغاز اليوم 197 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين.



وأوضحت الشركة أنه تم تموين المطاعم عبر 16 دينا توزع بصورة مباشرة.



واكدت شركة الغاز استمرار تشغيل محطات الشركة بمحافظات عمران وذمار والحديدة، وكذا تشغيل محطات خاصة في محافظات صعدة، إب وتعز والبيع بسعر 2100 ريال للأسطوانة.



وفي بيان لها اليوم لفتت شركة الغاز إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 59 قاطرة منها 19 قاطرة لأمانة العاصمة و40 لبقية المحافظات.

