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المؤتمر نت - قال برنامج الأغذية العالمي في بيان اليوم الخميس إن مسحا عن الأمن الغذائي باليمن أظهر أن أكثر من 15 مليون نسمة إما يعانون ”أزمة“ أو ”حالة طارئة“

برنامج الأغذية: المجاعة تهدد 65 ألف يمني
الخميس, 06-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
برنامج الأغذية: المجاعة تهدد 65 ألف يمني
قال برنامج الأغذية العالمي في بيان اليوم الخميس إن مسحا عن الأمن الغذائي باليمن أظهر أن أكثر من 15 مليون نسمة إما يعانون ”أزمة“ أو ”حالة طارئة“.

وأكد برنامج الأغذية أن العدد قد يزيد إلى 20 مليونا ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت.

ووجد أيضا المسح الذي أجراه خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر تشرين الأول وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء أن حوالي 65 ألفا يعانون ”كارثة“ غذائية أو أنهم قرب مستويات المجاعة وأن معظمهم يعيشون في مناطق الصراع.

وأشار برنامج الأغذية إلى أن العدد قد يزيد إلى 237 ألفا ما لم تصل مساعدات غذائية.








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