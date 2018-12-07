الجمعة, 07-ديسمبر-2018 الساعة: 03:40 م - آخر تحديث: 02:27 م (27: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - حذرت وزارة حقوق الإنسان قوى العدوان من مغبة الاستمرار في أعمالها العدوانية ضد الشعب اليمني والمنشئات الحيوية في مسعى بائس لإفشال مشاورات السلام المنعقدة حالياً في السويد.

حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولى إيقاف العدوان على اليمن
الجمعة, 07-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولى إيقاف العدوان على اليمن
حذرت وزارة حقوق الإنسان قوى العدوان من مغبة الاستمرار في أعمالها العدوانية ضد الشعب اليمني والمنشئات الحيوية في مسعى بائس لإفشال مشاورات السلام المنعقدة حالياً في السويد.

وناشدت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي سرعة التدخل لإيقاف العدوان الظالم على اليمن أرضاً وإنساناً منذ أربع سنوات، واختراع طريق معبد أمام المشاورات تمهيداً لحل سياسي شامل ينهي العدوان ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.

وأشار بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان إلى تصعيد قوى العدوان لجرائمها البشعة باستهداف المدنيين من الأطفال والنساء في مديريتي الدريهمي والتحيتا ومدينة 7 يوليو السكنية بمحافظة الحديدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حملت الوزارة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلسي الأمن وحقوق الإنسان المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقيةَ في وقف العدوان ودعم مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن صوب وقف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام المأمول و رفع الحصار المفروض على أكثر من 22 مليون يمني أنهكتهم المجاعة والأمراض والأوبئة المتفشية والتدهور الاقتصادي الحاد، وحرمان أكثر من 7 ملايين موظف من رواتبهم الشهرية منذ مايزيد عن عامين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم على الغزاة والمرتزقة في التحيتا
رياضة: ساوثهامبتون يعلن عن مدربه الجديد
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة
أخبار: كسر زحوفات للمرتزقة على الدريهمي بغطاء جوي مكثف
عربي ودولي: الصين ..الثلوج تحاصر 5 آلاف راكب
اقتصاد: إنخفاض أسعار النفط
أخبار: طيران العدوان يشن 34 غارة على 4 محافظات
أخبار: دراسة أممية: اليمنيون يعانون وضعاً غذائياً "كارثي"
أخبار: إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم صالح والأمين الزوكا في البيضاء ومأرب
أخبار: مقتل وجرح 70 جندياً سعودياً بنيران الجيش اليمني
أخبار: قتلى من المرتزقة في نهم والعدوان يشن 25 غارة
أخبار: شهيدان بغارة لطيران العدوان على صعدة
أخبار: طيران العدوان يشن 12 غارة على نهم
أخبار: بريطانيا تعتزم إتخاذ مواقف صارمه ضد آل سعود
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد الملازم منصور الحاشي
أخبار: استشهاد وجرح 20 بغارات لطيران العدوان
أخبار: مسؤول أممي: 3 ملايين نازح يمني بينهم 500 ألف من الحديدة
أخبار: طيران العدوان السعودي يعاود قصف صنعاء
أخبار: ابوراس يتلقى برقية تهنئة من عبدالعزيز البكير بعيد الاستقلال
رياضة: برشلونة وريال لضمان التأهل وإسبانيول في خطر
أخبار: مقتل جنود سعوديين ومرتزقة في عسير
أخبار: قصف تجمعات للمرتزقة في مأرب
أخبار: إغلاق ٢٣٩ محلاً تجارياً مخالفاً في 6 محافظات
أخبار: شهداء وجرحى بقصف العدوان ميناء الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018