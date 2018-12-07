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المؤتمر نت - وجه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة بإدراج أسماء المستوردين والمنتجين الذين لم يقوموا بتخفيض أسعار السلع والمنتجات، في القائمة السوداء. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن القائمة السوداء ستشمل التجار

الصناعة تكشف عن قائمة سوداء بالتجار المخالفين لقوائم الأسعار
الجمعة, 07-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الصناعة تكشف عن قائمة سوداء بالتجار المخالفين لقوائم الأسعار
وجه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة بإدراج أسماء المستوردين والمنتجين الذين لم يقوموا بتخفيض أسعار السلع والمنتجات، في القائمة السوداء.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن القائمة السوداء ستشمل التجار غير الملتزمين بإرسال قوائم الأسعار وفقا لانخفاض أسعار الصرف، وسيتم نشرها عبر صفحة الوزارة بشبكة التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي ومختلف وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الوزارة قد عممت لجميع الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة والإنتاجية بإرسال القوائم بالتخفيضات إلى الوزارة بنسخ مختومة بختم الشركة أو المستورد والمنتج وتسليمها رسميا للإدارة المختصة.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت وزير الصناعة إلى أن القوائم لا زالت ترد يوميا للوزارة إلا أن بعض الشركات لم تتجاوز تخفيضات أسعارها 15 بالمائة .. مبينا أن الوزارة تطالب باستمرار التخفيضات حتى وصولها المستوى المقابل لانخفاض أسعار الصرف.








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