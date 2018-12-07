المؤتمرنت -

تصريح هام للمؤتمر الشعبي العام حول مشاورات السويد

تتابع قيادة المؤتمر الشعبي العام بإهتمام بالغ مجريات المشاورات التي تجرى بين الاطراف اليمنية تحت رعاية الامم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.



وهى المشاورات التي تمثل فرصة سانحة للقوى المتحاورة للقيام بتحقيق تقدم مهم في مسار المباحثات بالصورة التي تفضي الى نتائج مهمة من شأنها ان تخفف من معاناة شعبنا جراء العدوان والحصار.



إن المؤتمر الشعبي العام يتطلع الى ان تحقق مشاورات السويد الاهداف المرجوة المنتظرة لشعبنا، واثقا في الوقت ذاته من ان الوفد الوطني (وفد صنعاء) سيتعامل بدرجة عالية من الاستشعار بالمسؤلية الوطنية مع مختلف القضايا التي سيتم مناقشتها واضعا في عين الاعتبار معاناة شعبنا ومظلوميته وان يتم انجاز نتائج طيبة تؤسس لحوار وطني مسؤل يقف امام مجمل القضايا العالقة بروح وطنية تغلب مصالح الشعب العليا.