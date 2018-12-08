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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق المواطنين في محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
السبت, 08-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق المواطنين في محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد أربعة صيادين جراء استهداف قوى العدوان لقاربهم أثناء ممارستهم الصيد أمام ساحل الهارونية بمديرية المنيرة في محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية وبالأسلحة الرشاشة مزارع المواطنين جنوب وغرب التحيتا، فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية التحيتا وغارة جنوب المديرية.

كما شن الطيران غارتين شرق مدينة الشباب بشارع الـ90 بمدينة الحديدة وغارة على مديرية اللحية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على شبكة الاتصالات في منطقة بني معين بمديرية رازح، وغارتين على سيارة مواطن في منطقة رغافة بمديرية مجز في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.








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