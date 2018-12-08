المؤتمرنت -

الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات الميدانية

واصل الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تحقيق الانتصارات الميدانية وتكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع شرق جبل الدود في جيزان ومصرع وإصابة عدد منهم، كما تم قنص جنديين سودانيين شرق الدود.



وانكسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة جبل قيس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم



وأشار المصدر إلى تدمير 10 آليات لقوى العدوان خلال التصدي لزحوف مكثفة على منطقة الصوح في نجران ، مبيناً أنه تم استهداف رقابة المنارة بقذائف المدفعية.



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في رقابة مراش ما أدى إلى احتراقها، فيما تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية.



وفي عسير استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغرب مجازة محققاً إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية مباغتة على تجمعات للمرتزقة أثناء استعدادهم للزحف في الجبلية بمديرية التحيتا في الساحل الغربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار آلياتهم ومدرعاتهم.



كما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية مباغتة على تجمعات للمرتزقة أثناء استعدادهم للزحف في جبهة قانية بمحافظة البيضاء والتنكيل بهم حتى الوصول إلى مواقعهم وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع 14 مرتزقاً بكمين محكم لوحدة الهندسة خلال عملية إغارة على مواقعهم في جبهة قانية.



ولفت المصدر إلى أن عملية هجومية على مواقع المرتزقة واستهداف تجمعاتهم وآلياتهم بالقصف المدفعي في مفرق الوازعية بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإحراق مدرعة عسكرية تابعة لهم، وذلك رداً على التصعيد العسكري للعدو.



وأفاد المصدر بسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في تفجير أثناء محاولتهم التسلل في حمالة بمنطقة كرش في محافظة لحج.



وفي جبهة حرض استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار محققاً إصابات مباشرة.