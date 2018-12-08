المؤتمرنت -

مجلس النواب يقر تمديد فترة رئاسته

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تمديد فترة رئاسة رئيس المجلس وأعضاء هيئة الرئاسة.



واستمع المجلس إلى محضر أخر جلسة من فترة انعقاده السابقة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .



كما استمع المجلس إلى تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر.



حيث بدأت أعمال هذه الفترة بتاريخ 6 محرم 1440هـ الموافق 16 سبتمبر 2018م وانتهت بتاريخ 30 صفر 1440 هـ الموافق 8 نوفمبر 2018م عقد فيها المجلس (37) جلسة وقف خلالها أمام عدد من المواضيع.



وفي هذه الجلسة بدأ المجلس باستعراض مشروع جدول أعماله للفترة الحالية الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر والذي يشمل مناقشة مستجدات العدوان على بلادنا خاصة التصعيد على محافظة الحديدة وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وبرلمانات الدول الأسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني بسبب العدوان والمطالبة بإيقافه ورفع الحصار المفروض على بلادنا.



كما يشمل مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تفرضه دول تحالف العدوان علي اليمن وكذا موضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج، إلى جانب عدد من المواضيع والتقارير الهامة.



وأرجأ المجلس مناقشته لجدول أعماله إلى الجلسة القادمة.



من جهة أخرى أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها الوفد الوطني في مشاورات السويد، وحثهم على بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق المصالح الوطنية العليا للشعب والوطن اليمني الكبير.



وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله صباح غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.

(سبأ)

