المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 18 في غارات وقذائف للعدوان

استشهد وأصيب 18 مواطناً بينهم نساء وأطفال جراء قصف قوى العدوان ومرتزقتها بأكثر من 135 قذيفة مدفعية على محافظة الحديدة، فيما شن الطيران 25 غارة على صعدة والحديدة ونهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب 12 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف لقوى العدوان على دوار الربصة في مدينة الحديدة.



وقصفت قوى العدوان قريتي الزعفران ومحل الشيخ في مديرية الدريهمي بأكثر من 135 قذيفة مدفعية وقصف بالأسلحة الرشاشة ، فيما شن الطيران المعادي غارتين شمال كيلو 16 بالمديرية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بغارة البوابة الجنوبية لمطار الحديدة، وشن ثلاث غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.



وذكر المصدر أن غارة لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة ، فيما شن الطيران الحربي خمس غارات على مديرية كتاف والملاحيظ ، وخمس غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية باقم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم وقرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، كما تضررت ممتلكات المواطنين ونفوق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثمان غارات لدعم زحوفات المرتزقة على مناطق متفرقة في مديرية نهم.

