الأحد, 09-ديسمبر-2018 الساعة: 03:17 م - آخر تحديث: 02:52 م (52: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب 18 مواطناً بينهم نساء وأطفال جراء قصف قوى العدوان ومرتزقتها بأكثر من 135 قذيفة مدفعية على محافظة الحديدة، فيما شن الطيران 25 غارة على صعدة والحديدة ونهم خلال الـ 24 ساعة

استشهاد وإصابة 18 في غارات وقذائف للعدوان
الأحد, 09-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة 18 في غارات وقذائف للعدوان
استشهد وأصيب 18 مواطناً بينهم نساء وأطفال جراء قصف قوى العدوان ومرتزقتها بأكثر من 135 قذيفة مدفعية على محافظة الحديدة، فيما شن الطيران 25 غارة على صعدة والحديدة ونهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب 12 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف لقوى العدوان على دوار الربصة في مدينة الحديدة.

وقصفت قوى العدوان قريتي الزعفران ومحل الشيخ في مديرية الدريهمي بأكثر من 135 قذيفة مدفعية وقصف بالأسلحة الرشاشة ، فيما شن الطيران المعادي غارتين شمال كيلو 16 بالمديرية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بغارة البوابة الجنوبية لمطار الحديدة، وشن ثلاث غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.

وذكر المصدر أن غارة لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة ، فيما شن الطيران الحربي خمس غارات على مديرية كتاف والملاحيظ ، وخمس غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية باقم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم وقرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، كما تضررت ممتلكات المواطنين ونفوق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثمان غارات لدعم زحوفات المرتزقة على مناطق متفرقة في مديرية نهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميسي يشتري طائرة بـ 15 مليون دولار
عربي ودولي: السترات الصفراء.. صدامات في باريس
مجتمع مدني: "إزرع خيرا" تدشن خدماتها الصحية للموظفين
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان بجيزان
أخبار: الكشف عن قائمة سوداء بالتجار المخالفين لقوائم الأسعار
قضايا وآراء: نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على الحديدة وصعدة
أخبار: حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولى إيقاف العدوان على اليمن
أخبار: برنامج الأغذية: المجاعة تهدد 65 ألف يمني
أخبار: توزيع 197 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: طيران العدوان يشن 11 غارة على 3 محافظات
أخبار: بن حبتور يناقش مع غراندي المأساة الإنسانية باليمن
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم على الغزاة والمرتزقة في التحيتا
رياضة: ساوثهامبتون يعلن عن مدربه الجديد
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة
أخبار: كسر زحوفات للمرتزقة على الدريهمي بغطاء جوي مكثف
عربي ودولي: الصين ..الثلوج تحاصر 5 آلاف راكب
اقتصاد: إنخفاض أسعار النفط
أخبار: طيران العدوان يشن 34 غارة على 4 محافظات
أخبار: دراسة أممية: اليمنيون يعانون وضعاً غذائياً "كارثي"
أخبار: إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم صالح والأمين الزوكا في البيضاء ومأرب
أخبار: مقتل وجرح 70 جندياً سعودياً بنيران الجيش اليمني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018