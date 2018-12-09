المؤتمرنت -

صرف الرواتب ورفع العقوبات .. البرلمان يحث متشاوري السويد

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي .



وأجرى نواب الشعب في هذه الجلسة نقاشاً عاماً حول المستجدات السياسية وتداعيات العدوان الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، والجهود التي يبذلها الوفد الوطني المشارك في مشاورات السويد.



وأكدوا خلال مداخلاتهم ضرورة ابتعاد الوفدين عن المناكفات فيما بينهم وأن تكون تصريحاتهم التي يدلون بها لمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مسئولة وهادفة، تضع مصالح الشعب والوطن اليمني الكبير في مقدمة المصالح ومراعاة المعاناة التي تمس حياة اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية جراء العدوان.



وأعرب نواب الشعب عن أملهم في أن تفضي المشاورات لإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار الجوي والبحري والبري وفتح المنافذ بما يخدم الشعب اليمني بكل شرائحه الاجتماعية، ولما من شأنه الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية بما فيها الفقر والمجاعة وإنتشار الأمراض الفتاكة وزيادة المعاناة والمتاعب الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.



وحث أعضاء مجلس النواب كافة المتحاورين على الإرتقاء بمستوى المشاورات فيما بينهم وجعلها تصب للوصول إلى حلول عملية لكل القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية بما فيها معالجة وضع البنك المركزي اليمني وصرف رواتب جميع موظفي الخدمة العامة المدنيين والعسكريين في كافة محافظات الجمهورية والبحث الجدي عن حل قضايا كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين دون استثناء.



وناشد نواب الشعب المجتمع الدولي بكل منظماته وفي المقدمة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات والمنظمات والهيئات التابعة لهم بإخراج اليمن من البند السابع ورفع العقوبات عن اليمن وكل المواطنين اليمنيين .



وأشاروا إلى أن الشعب اليمني يتطلع وينظر بأمل كبير إلى مشاورات السويد في أن تحقق له انفراجه عملية تخرجه من أزمته التي يعاني منها جراء العدوان والحصار.



إلى ذلك أقر مجلس النواب مشروع جدول أعماله للفترة الحالية الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع المجلس إلى تقرير حول المواضيع التي لازالت قيد الدراسة والنقاش لدى لجانه الدائمة، وحث المجلس اللجان الدائمة على سرعة إنجاز المواضيع التي لديها.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله صباح يوم غدً الإثنين بمشيئة الله تعالى .

