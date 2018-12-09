الأحد, 09-ديسمبر-2018 الساعة: 04:49 م - آخر تحديث: 04:29 م (29: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - أعرب نواب الشعب عن أملهم في أن تفضي المشاورات لإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار الجوي والبحري والبري وفتح المنافذ بما يخدم الشعب اليمني بكل شرائحه الاجتماعية، ولما من شأنه الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية

صرف الرواتب ورفع العقوبات .. البرلمان يحث متشاوري السويد
الأحد, 09-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
صرف الرواتب ورفع العقوبات .. البرلمان يحث متشاوري السويد
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي .

وأجرى نواب الشعب في هذه الجلسة نقاشاً عاماً حول المستجدات السياسية وتداعيات العدوان الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، والجهود التي يبذلها الوفد الوطني المشارك في مشاورات السويد.

وأكدوا خلال مداخلاتهم ضرورة ابتعاد الوفدين عن المناكفات فيما بينهم وأن تكون تصريحاتهم التي يدلون بها لمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مسئولة وهادفة، تضع مصالح الشعب والوطن اليمني الكبير في مقدمة المصالح ومراعاة المعاناة التي تمس حياة اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية جراء العدوان.

وأعرب نواب الشعب عن أملهم في أن تفضي المشاورات لإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار الجوي والبحري والبري وفتح المنافذ بما يخدم الشعب اليمني بكل شرائحه الاجتماعية، ولما من شأنه الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية بما فيها الفقر والمجاعة وإنتشار الأمراض الفتاكة وزيادة المعاناة والمتاعب الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.

وحث أعضاء مجلس النواب كافة المتحاورين على الإرتقاء بمستوى المشاورات فيما بينهم وجعلها تصب للوصول إلى حلول عملية لكل القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية بما فيها معالجة وضع البنك المركزي اليمني وصرف رواتب جميع موظفي الخدمة العامة المدنيين والعسكريين في كافة محافظات الجمهورية والبحث الجدي عن حل قضايا كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين دون استثناء.

وناشد نواب الشعب المجتمع الدولي بكل منظماته وفي المقدمة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات والمنظمات والهيئات التابعة لهم بإخراج اليمن من البند السابع ورفع العقوبات عن اليمن وكل المواطنين اليمنيين .

وأشاروا إلى أن الشعب اليمني يتطلع وينظر بأمل كبير إلى مشاورات السويد في أن تحقق له انفراجه عملية تخرجه من أزمته التي يعاني منها جراء العدوان والحصار.

إلى ذلك أقر مجلس النواب مشروع جدول أعماله للفترة الحالية الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع المجلس إلى تقرير حول المواضيع التي لازالت قيد الدراسة والنقاش لدى لجانه الدائمة، وحث المجلس اللجان الدائمة على سرعة إنجاز المواضيع التي لديها.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله صباح يوم غدً الإثنين بمشيئة الله تعالى .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميسي يشتري طائرة بـ 15 مليون دولار
عربي ودولي: السترات الصفراء.. صدامات في باريس
مجتمع مدني: "إزرع خيرا" تدشن خدماتها الصحية للموظفين
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
أخبار: تصريح هام للمؤتمر الشعبي العام حول مشاورات السويد
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان بجيزان
أخبار: الكشف عن قائمة سوداء بالتجار المخالفين لقوائم الأسعار
قضايا وآراء: نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على الحديدة وصعدة
أخبار: حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولى إيقاف العدوان على اليمن
أخبار: برنامج الأغذية: المجاعة تهدد 65 ألف يمني
أخبار: توزيع 197 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: طيران العدوان يشن 11 غارة على 3 محافظات
أخبار: بن حبتور يناقش مع غراندي المأساة الإنسانية باليمن
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم على الغزاة والمرتزقة في التحيتا
رياضة: ساوثهامبتون يعلن عن مدربه الجديد
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة
أخبار: كسر زحوفات للمرتزقة على الدريهمي بغطاء جوي مكثف
عربي ودولي: الصين ..الثلوج تحاصر 5 آلاف راكب
اقتصاد: إنخفاض أسعار النفط
أخبار: طيران العدوان يشن 34 غارة على 4 محافظات
أخبار: دراسة أممية: اليمنيون يعانون وضعاً غذائياً "كارثي"
أخبار: إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم صالح والأمين الزوكا في البيضاء ومأرب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018