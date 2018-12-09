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أخبار
شرف يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
الأحد, 09-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
شرف يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) سبستيان تريفيس.

جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني في ظل العدوان.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر التعهدات المزمع عقده العام القادم والذي يهدف إلى ملامسة احتياجات المجتمع اليمني في إطار العمل الإنساني باحتياج تقديري يفوق الأربعة مليارات دولار للعام 2019م.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على تعاون وزارة الخارجية وحكومة الإنقاذ الوطني مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وكل المنظمات الدولية وتسهيل كافة الإجراءات التي تمكنها من أداء مهامها.

وأشار إلى الاختصاصات الجذرية للجهات السيادية اليمنية بموجب الاتفاقيات الموقعة معها وكذا ما يخص المؤسسات الوطنية الشريكة في العمل الإنساني وتنسيقه والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية في إطار جهود تصب لخدمة المواطنين .

وأعرب وزير الخارجية عن تثمينه لكافة الجهود الإنسانية المبذولة في بلادنا.








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