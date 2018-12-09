المؤتمرنت -

الكميم يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي استيفن اندرسون.



جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا المتصلة بتعزيز أطر التعاون بين اليمن والبرنامج بما يسهم في تعزيز أنشطته في اليمن.



واستعرض الجانبان سير تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن أنشطة برنامج الأغذية العالمي في اليمن .



وفي هذا الصدد أكد الوزير الكميم حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي علی تقديم كافة التسهيلات المتاحة لدعم أنشطة البرنامج .



من جهته أكد الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي استمرار البرنامج في ممارسة أنشطته في اليمن وتقديم الدعم الغذائي للفئات المتضررة.

