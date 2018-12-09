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المؤتمر نت - قُتل وجرح 455 من مرتزقة العدو السعودي بنيران الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهة نهم

مقتل وجرح 455 مرتزقاً بنيران الجيش اليمني في نهم
الأحد, 09-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
مقتل وجرح 455 مرتزقاً بنيران الجيش اليمني في نهم
قُتل وجرح 455 من مرتزقة العدو السعودي بنيران الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهة نهم.

وقال مصدر عسكري إن مرتزقة العدو نفذوا خلال الستة الأيام الماضية 13 محاولة زحف فاشلة على مديرية نهم.

وأكد المصدر مقتل وجرح 455 مرتزقاً استقبلتهم مستشفيات مأرب والمستشفيات الميدانية في نهم فيما لا تزال عشرات الجثث مرمية في ميدان المواجهات.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدو في نهم نفذوا زحوفات منذ صباح اليوم باتجاه مواقع الجيش واللجان في التباب السود بالمضبوعة ويام وساندهم قصف مدفعي وصاروخي كثيف، مؤكداً التصدي لهذا الزحف وتكبيد مرتزقة العدو عشرات القتلى والجرحى.

وأشار المصدر إلى أن العدو حاول إسناد زحوفات مرتزقته بأسلحة محرمة، حيث تم إطلاق صواريخ عنقودية محرمة من مأرب باتجاه نهم.








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