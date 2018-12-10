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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المناطق السكنية بالغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي في 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان ومرتزقته يواصلون قصف المناطق السكنية
الإثنين, 10-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون قصف المناطق السكنية
واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المناطق السكنية بالغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي في 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن طفلاً أصيب وحالته حرجة جراء غارة لطيران العدوان على منطقة المغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف الغزاة والمرتزقة بعدد من قذائف المدفعية جوار جامعة الحديدة.

وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح إثر قصف مدفعية المرتزقة منزل مواطن في وادي الخزجة بمديرية حيفان في محافظة تعز.

وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة الحيدين في كرش بمحافظة لحج بعدد من قذائف المدفعية.








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