الإثنين, 10-ديسمبر-2018 الساعة: 04:01 م - آخر تحديث: 03:57 م (57: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مرتزقة العدو السعودي مزيداً من الخسائر البشرية والمادية في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش اليمني يكبد مرتزقة العدو مزيداً من الخسائر
الإثنين, 10-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الجيش اليمني يكبد مرتزقة العدو مزيداً من الخسائر
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مرتزقة العدو السعودي مزيداً من الخسائر البشرية والمادية في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني وبمساندة اللجان وأبناء القبائل كسروا زحفاً لمرتزقة العدو السعودي باتجاه جبل حديد قبالة عسير أسفر عن خسائر في الأرواح والعتاد.

كما تم كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة منفذ علب استمر أكثر من 12 ساعة بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق العميد أديب علي الحاج أركان حرب ما يسمى اللواء 63 مشاه ، برصاص الجيش واللجان في جبهة علب، وتم تدمير جرافة عسكرية قبالة منفذ علب بقصف مدفعي أثناء التصدي لمحاولة تقدم للمرتزقة.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة باتجاه الأزهور قبالة جيزان وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي الساحل الغربي لقي اثنان من المرتزقة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير استهدفهم أثناء محاولتهم التسلل جنوب غرب حيس.

وأكد المصدر مصرع وجرح 25 مرتزقاً خلال كسر زحفين لهم من ثلاثة مسارات في جبهة قانية بمحافظة البيضاء استمرا عدة ساعات.

وأفاد المصدر أن القيادي المرتزق العميد مراد الفيل أحد أبرز القيادات الميدانية في اللواء 141 لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة نهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على هويسكا
رياضة: رودريغيز يرغب بالعودة إلى ريال مدريد
أخبار: شرف يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
أخبار: صرف الرواتب ورفع العقوبات .. البرلمان يحث متشاوري السويد
أخبار: استشهاد وإصابة 18 في غارات وقذائف للعدوان
رياضة: ميسي يشتري طائرة بـ 15 مليون دولار
أخبار: تحديد سعر تعرفة بيع كهرباء المولدات الخاصة
عربي ودولي: السترات الصفراء.. صدامات في باريس
أخبار: مجلس النواب يقر تمديد فترة رئاسته
مجتمع مدني: "إزرع خيرا" تدشن خدماتها الصحية للموظفين
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
أخبار: الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات الميدانية
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
أخبار: تصريح هام للمؤتمر الشعبي العام حول مشاورات السويد
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان بجيزان
أخبار: الكشف عن قائمة سوداء بالتجار المخالفين لقوائم الأسعار
قضايا وآراء: نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على الحديدة وصعدة
أخبار: حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولى إيقاف العدوان على اليمن
أخبار: برنامج الأغذية: المجاعة تهدد 65 ألف يمني
أخبار: توزيع 197 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: مصرع وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: طيران العدوان يشن 11 غارة على 3 محافظات
أخبار: بن حبتور يناقش مع غراندي المأساة الإنسانية باليمن
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم على الغزاة والمرتزقة في التحيتا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018