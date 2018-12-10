المؤتمرنت -

الجيش اليمني يكبد مرتزقة العدو مزيداً من الخسائر

كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مرتزقة العدو السعودي مزيداً من الخسائر البشرية والمادية في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني وبمساندة اللجان وأبناء القبائل كسروا زحفاً لمرتزقة العدو السعودي باتجاه جبل حديد قبالة عسير أسفر عن خسائر في الأرواح والعتاد.



كما تم كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة منفذ علب استمر أكثر من 12 ساعة بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق العميد أديب علي الحاج أركان حرب ما يسمى اللواء 63 مشاه ، برصاص الجيش واللجان في جبهة علب، وتم تدمير جرافة عسكرية قبالة منفذ علب بقصف مدفعي أثناء التصدي لمحاولة تقدم للمرتزقة.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة باتجاه الأزهور قبالة جيزان وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وفي الساحل الغربي لقي اثنان من المرتزقة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير استهدفهم أثناء محاولتهم التسلل جنوب غرب حيس.



وأكد المصدر مصرع وجرح 25 مرتزقاً خلال كسر زحفين لهم من ثلاثة مسارات في جبهة قانية بمحافظة البيضاء استمرا عدة ساعات.



وأفاد المصدر أن القيادي المرتزق العميد مراد الفيل أحد أبرز القيادات الميدانية في اللواء 141 لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة نهم.