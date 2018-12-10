المؤتمرنت -

ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد الفضلي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ أحمد ناشر الفضلي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد واسهاماته الوطنية حيث كان رحمه الله أحد فرسان الوحدة والمدافعين عنها بجسارة واستبسال، والعاملين بإخلاص من أجل انتصارها وترسيخ قيمها ومبادئها العظيمة، عاش نزيها ومات نزيهاً.. لم يتلطخ تاريخه الوطني بعار الخيانة والعمالة، ولم تتبدل مواقفه أو يتخلى عن مبادئه.



منوهاً فيها بأن المؤتمر الشعبي العام خسر واحداً من رجاله المخلصين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية تأسيس المؤتمر الشعبي العام في محافظة حضرموت.. وتفعيل دوره في الأوساط الجماهيرية التي التفت حوله، وعمل جاهداً من أجل الإرتقاء بأداء المؤتمر كونه المجسّد والمعبِّر عن تطلعات الجماهير



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد ناصر أحمد ناشر الفضلي، وإخوانه، وكافة آل الفضلي، بمحافظة حضرموت، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"