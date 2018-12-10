الإثنين, 10-ديسمبر-2018 الساعة: 10:46 م - آخر تحديث: 10:39 م (39: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ أحمد ناشر الفضلي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع

ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد الفضلي
الإثنين, 10-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد الفضلي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ أحمد ناشر الفضلي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد واسهاماته الوطنية حيث كان رحمه الله أحد فرسان الوحدة والمدافعين عنها بجسارة واستبسال، والعاملين بإخلاص من أجل انتصارها وترسيخ قيمها ومبادئها العظيمة، عاش نزيها ومات نزيهاً.. لم يتلطخ تاريخه الوطني بعار الخيانة والعمالة، ولم تتبدل مواقفه أو يتخلى عن مبادئه.

منوهاً فيها بأن المؤتمر الشعبي العام خسر واحداً من رجاله المخلصين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية تأسيس المؤتمر الشعبي العام في محافظة حضرموت.. وتفعيل دوره في الأوساط الجماهيرية التي التفت حوله، وعمل جاهداً من أجل الإرتقاء بأداء المؤتمر كونه المجسّد والمعبِّر عن تطلعات الجماهير

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد ناصر أحمد ناشر الفضلي، وإخوانه، وكافة آل الفضلي، بمحافظة حضرموت، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: إستقرار أسعار الذهب عند 1248 دولار للاوقية
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون قصف المناطق السكنية
أخبار: خسائر في صفوف المرتزقة بكسر زحف في عسير
رياضة: ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على هويسكا
أخبار: مقتل وجرح 455 مرتزقاً بنيران الجيش اليمني في نهم
رياضة: رودريغيز يرغب بالعودة إلى ريال مدريد
أخبار: الكميم يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي
أخبار: شرف يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
أخبار: صرف الرواتب ورفع العقوبات .. البرلمان يحث متشاوري السويد
أخبار: استشهاد وإصابة 18 في غارات وقذائف للعدوان
رياضة: ميسي يشتري طائرة بـ 15 مليون دولار
أخبار: تحديد سعر تعرفة بيع كهرباء المولدات الخاصة
عربي ودولي: السترات الصفراء.. صدامات في باريس
أخبار: مجلس النواب يقر تمديد فترة رئاسته
مجتمع مدني: "إزرع خيرا" تدشن خدماتها الصحية للموظفين
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
أخبار: الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات الميدانية
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
أخبار: تصريح هام للمؤتمر الشعبي العام حول مشاورات السويد
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان بجيزان
أخبار: الكشف عن قائمة سوداء بالتجار المخالفين لقوائم الأسعار
قضايا وآراء: نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على الحديدة وصعدة
أخبار: حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولى إيقاف العدوان على اليمن
أخبار: برنامج الأغذية: المجاعة تهدد 65 ألف يمني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018