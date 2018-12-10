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المؤتمر نت - قضت المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة إب، اليوم بالإعدام قصاصا وتعزيرا في مكان عام بحق مغتصب وقاتل الطفلة آلآء يوسف الحميري "9 سنوات

محكمة إب الجزائية تقضى بإعدام قاتل الطفلة ألاء
الإثنين, 10-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
محكمة إب الجزائية تقضى بإعدام قاتل الطفلة ألاء
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة إب، اليوم بالإعدام قصاصا وتعزيرا في مكان عام بحق مغتصب وقاتل الطفلة آلآء يوسف الحميري "9 سنوات.

وقضى الحكم في الجلسة المستعجلة المخصصة للنطق به برئاسة رئيس المحكمة القاضي غمدان داجنه بإدانة يوسف عبده محمد الثوابي بالتهم المنسوبة إليه في قرار اتهام النيابة من واقعة قتل بطريقة وحشية واختطاف واغتصاب المجني عليها ، وكذا جريمة تضليل القضاء بإخفاء الجثة .

كما قضت المحكمة بتغريم المدان مبلغ ثلاثمائة آلف ريال لورثة المجني عليها مخاسير التقاضي وإتعاب المحاماة وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتنفيذ الحكم.

وكانت اجهزة الأمن بمتابعة من قيادة محافظة إب ممثله بالمحافظ عبد الواحد صلاح، تمكنت في غضون ساعات قليلة من ضبط الجاني بعد تلقيها البلاغ بوقوع هذه الجريمة البشعة والغريبة على المجتمع اليمني والمستنكرة من جميع فئاته .








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