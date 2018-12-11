المؤتمرنت -

العدوان يواصل قصفه الإجرامي على المحافظات

استهدفت غارات طائرات العدوان ومدفعية مرتزقته الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في محافظات الحديدة، صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة الحديدة ، فيما استهدف المرتزقة الأحياء السكنية في المدينة بقذائف المدفعية وقصفوا باتجاه كلية الطب وبالقرب من هيئة تطوير تهامة مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للعدوان.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة منها لقصف المرتزقة بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف مدينة حرض بمحافظة حجة بثلاث غارات.