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المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية

خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
الثلاثاء, 11-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس في نجران وقصفوا تجمعاتهم بالمدفعية ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومصرع خمسة منهم بعمليات قنص.

وأكد المصدر انكسار زحف للمرتزقة على منطقة الصوح استمر ساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي دون إحراز تقدم ميداني وأسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى صد زحف واسع للغزاة والمرتزقة بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي قرب منفذ علب في عسير استمر أكثر من 8 ساعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر أنه تم إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدوانية شمال غرب مدينة الدريهمي في الساحل الغربي.








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