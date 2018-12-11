المؤتمرنت -

برئاسة ابوراس.. اجتماع مؤتمري يُهنئ الراعي بإعادة انتخابه رئيساً للبرلمان

رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء اجتماعا تشاوريا لعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام خُصص لمناقشة أخر المستجدات على الساحة التنظيمية والوطنية.



واطلع رئيس المؤتمر الاجتماع على اخر المستجدات المتصلة بالشأن السياسي وخصوصا ما يتعلق بمشاورات السويد التي تجري برعاية الأمم المتحدة وما تم بحثه حتى الآن، مؤكدا أن قيادة المؤتمر تتابع باهتمام هذه المشاورات وتأمل أن تحقق نتائج ايجابية مثمرة تسهم في إيجاد الأرضية الملائمة لإيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تحفظ لليمن كرامته ووحدته وسيادته واستقلاله.



كما أشار ابوراس إلى أخر التطورات المتصلة بالجانب التنظيمي وما تم انجازه خلال الفترة الماضية مشددا على أهمية أن يكون هناك تنشيط وتفعيل للعمل التنظيمي المؤتمري على مختلف المستويات وإعداد خطط لذلك للعام القادم.



وهنأ الاجتماع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ يحيى الراعي بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب لدورة قادمة، مشيدين في الوقت نفسه بالمواقف الوطنية المشرفة لأعضاء مجلس النواب الذين انحازوا لوطنهم، داعيا في الوقت نفسه كافة أعضاء البرلمان في الداخل والخارج إلى أن يكونوا عند مستوى المسؤولية ويواصلوا صمودهم وثباتهم ورفضهم لكل محاولات الترهيب والترغيب التي تمارسها قوى العدوان ومرتزقتهم.



هذا وقد اطلع الاجتماع على عدد من التقارير الخاصة بالجانب التنظيمي وما يتصل بنشاط المؤتمر حيث تم مناقشتها باستفاضة.



كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.