المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 3 غارات صرواح

شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني ان غارات العدوان استهدفت مناطق متفرقة من مديرية صرواح وخلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.

(سبأ)

