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طيران العدوان يشن 3 غارات صرواح
الثلاثاء, 11-ديسمبر-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 3 غارات صرواح
شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب.
وأوضح مصدر أمني ان غارات العدوان استهدفت مناطق متفرقة من مديرية صرواح وخلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.
(سبأ)
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