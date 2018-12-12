المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 8 غارات على الحديدة ومأرب

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي الحديدة ومأرب، واستهدف المرتزقة المواطنين وممتلكاتهم في تعز والحديدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة امرأتين وطفلة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد امرأة وإصابة أخرى جراء قصف للغزاة والمرتزقة على مزارع المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.



وفي الحديدة أيضاً شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية الدريهمي و غارة على إحدى مزارع المواطنين في قرية حسين بمديرية التحيتا أسفرت عن أضرار مادية.



وأشار المصدر إلى إصابة طفلة بجروح خطيرة إثر تعرضها لنيران قناصة مرتزقة العدوان في منطقة ذابة بمديرية ماوية في محافظة تعز ، مبيناً أن المرتزقة قصفوا منازل المواطنين في مديرية الصلو بالمدفعية والأسلحة المختلفة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

