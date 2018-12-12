المؤتمرنت -

أبو راس يعزي بوفاة الشيخ صادق هويده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ صادق هويده ، بمحافظة الجوف، والذي انتقل الى جوار ربه ، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع والوطن .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد، الشيخ فيصل صادق هويده وإخوانه، وكافة آل هويده، بمديرية برط العنان محافظة الجوف، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا اليه راجعون".

