المؤتمرنت -

صد زحوفات واسعة للعدوان ومرتزقته

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية صد زحوفات مرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري أنه تم صد زحف واسع للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ الخضراء في نجران استمر أكثر من 9 ساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي .



وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير آلية عسكرية لهم خلال صد الزحف.



وأشار المصدر إلى كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان شرق جبل جحفان في جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي جبهة نهم قتل وأصيب عشرات المرتزقة خلال التصدي لزحوفهم في منطقة الحول التي استخدموا فيها كافة أنواع الأسلحة وبمساندة الطيران الحربي والإستطلاعي دون تحقيق أي تقدم.



ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق قاسم محمد هادي الجعدني قائد إحدى السرايا التابعة لما يسمى لواء العمالقة مع أحد أفراده وجرح آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في كيلو16 بالساحل الغربي.



وأفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا واستهدفوا آلياتهم وتجمعاتهم بالمدفعية ولاذ من تبقى منهم بالفرار.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أنه تم إحباط محاولة تسلل في سبلة سماه بقيفة في محافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، كما تم صد زحف للمرتزقة في جبهة قانية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

